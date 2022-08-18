Росіяни масово обстріляли Харків: нові подробиці та масштаби руйнувань

Росіяни вночі масовано обстріляли з артилерії Харків. Внаслідок чого є руйнування, загиблі та поранені.

Страшна ніч у Харкові. За попередніми даними, 12 загиблих та 37 поранених. Росіяни почали обстрілювати місто ракетами о пів на десяту вечора. Поцілили спершу в один гуртожиток, а на світанку ракета розбила ще один. На місцях обох прильотів працюють рятувальники, бо під завалами ще є люди.

Про це 18 серпня ідеться в сюжеті ТСН.

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Це трагічна ніч для Харкова. Триповерховий будинок просто розсипався на цегли. Час від час тут спалахує в різних місцях.

Рятувальники гасять полум’я і паралельно розбирають руїни. Поруч стоїть кілька людей, родичі яких під завалами. Вони намагаються не втрачати надії, що їхні близькі живі. ДСНС працювали усі ніч, розібрали два поверхи. Аби відшукати людей під руїнами оголошували кілька разів тишу, втім поки це не допомогло. Зазначу, що в цьому гуртожитку жило кілька родин з порушеннями слуху та мовлення.

Попередньо тут загинуло сім людей, ще 17 поранило - зокрема й 11-річну дитину. Скільки зниклих - поки не повідомляється. Але вже відомо що без даху над головою лишилися десятки.

О пів на 5 ранку росіяни запустили ще вісім ракет по Харківщині, сім з них - поцілили по обласному центру. Як наслідок - ще один зруйнуваний гуртожиток. Там обвалилися чотири поверхи. Троє людей загинули, тіло одного з них - 11-річного хлопчика - рятувальники дістали з-під завалів вже вранці. 18 поранено. І це не всі жертви сьогоднішньої страшної ночі. Є загиблі і в Краснограді, де росіяни зруйнували ракетами 10 будинків.

“Там двоє загиблих, також були поранені. Серед поранених - дитина 2009 року, 12 років. Її батьки як раз загиблі. Вона на час вибуху перебувала в кімнаті поруч з батьками. Батьки загинули. Її вибуховою хвилею викинуло на подвір‘я”, - розповідає начальник Нацполіції області Володимир Тимошко.

Ми продовжуємо слідкувати за пошуковою операцією на місці і не втрачаємо надії, що рятувальникам вдасться знайти людей живими і витягти їх на поверхню.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що агресорка Росія хоче перетворити Харків на руїни.

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