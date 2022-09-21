Росіяни масово обстріляли Запоріжжя: є 5 "прильотів", постраждали люди (фото)

Росіяни 21 вересня атакували Запоріжжя. Відомо про щонайменше 5 "прильотів" ракет в три райони обласного центру.

Окупанти влучили в об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

У результаті обстрілу станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний.

"Ворог цілеспрямовано знищує та вбиває нас. Ми віримо в ЗСУ та в перемогу. Нас не зламати!", - написав Старух.

Нагадаємо, посланець Папи Римського потрапив під обстріл на Запоріжжі.

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