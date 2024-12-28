Росіяни мають наказ вбивати солдатів КНДР, щоби ті не потрапили в полон – деталі від ГУР

За словами Юсова, у разі поранення північнокорейців намагаються в посиленому режимі евакуювати. А якщо не вдається – вбивають.

Спецслужби РФ отримали наказ не допустити потрапляння солдатів з Північної Кореї в український полон і навіть розстрілюють поранених північнокорейських військових, щоб уникнти цього.

Про це розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в інтервʼю "Новини.Live".

Юсов заявив, що попри поширену у Мережі інформацією, він поки не підтверджує факт потрапляння у полон північнокорейського солдата.

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"Насамперед тому, що військовослужбовцям КНДР російські спецслужби приділяють особливу увагу. Щоби вони не потрапляли до рук Сил безпеки і оборони", – каже Юсов.

За його словами, у разі поранення північнокорейців намагаються в посиленому режимі евакуювати.

"Якщо неможливо евакуювати, є випадки навіть коли "заградотряди" отримують наказ на ліквідацію [поранених північнокорейських солдатів]. Все – аби солдат КНДР не потрапив до Сил оборони, там де йому буде гарантовано захист відповідно до Женевських конвенцій", – заявив представник розвідки.

Юсов також додав, що за солдатами з КНДР окремо стежать і охороняють, зокрема у шпиталях та пунктах дислокації. Північні корейці "дуже обмежені" в засобах комунікації. "Це невільники, які на війні знаходяться і ще в гірших умовах, ніж пересічний російський окупант", – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що солдатів КНДР добивають свої, щоб не потрапили в полон до ЗСУ.

Пізніше у Мережі писали, що ЗСУ взяли в полон солдата КНДР. Проте згодом південнокорейські ЗМІ повідомили, що поранений північнокорейський солдат, якого захопили в полон бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ, не вижив.

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