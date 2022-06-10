Росіяни мають у 10-15 разів більше артилерії - заступник голови розвідки

Зараз на фронті відбувається війна артилерій: на одну артилерійську гармату ЗСУ припадає 10-15 російських.

В українській розвідці наголошують на необхідності постачання зброї від партнерів. Наразі наші військові витратили вже більшість артилерійських боєприпасів.

Про це в інтервʼю The Guardian заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Тепер це артилерійська війна, і ми програємо з точки погляду артилерії. Все зараз залежить від того, що нам Захід дасть. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають", - наголосив Скібіцький

Щодня військові використовують від п'яти до шести тисяч артилерійських снарядів. За словами представника ГУР, Збройні сили вже майже витратили усі свої артилерійські боєприпаси, а тепер використовують стандартні снаряди НАТО 155-го калібру.

Також Україна має велику потребу у ракетних комплексах дальньої дії для того, щоб знищувати російську артилерію здалеку.

Як повідомлялося, наразі Україні не вистачає важкого озброєння, аби отримати перемогу над армією Росії. Усі в країні працюють над тим, щоб зброя на фронті з'явилася якнайшвидше, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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