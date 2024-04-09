Росіяни мають в Криму певний ресурс: Гуменюк розповіла, що відбувається на півострові

Армія Російської Федерації має в тимчасово анексованому Криму мають певні ресурси. Ба більше - загарбники накопичують ці ресурси на півострові.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"На півострові вони мають певний ресурс, який зараз проходить злагодження, і проводиться його ротація. Вони переміщують їх з різних точок на інші. Тому що розуміють, що нам добре відома географія півострова і його міліратистичні особливості, тобто де може бути накопичення сил та засобів ворога", - наголосила Гуменюк.

З її слів, російські війська досить часто проводять навчання в різних точках, переміщують підрозділи та проводять ротацію. Натомість поки не спостерігається підтягування потужних резервів на материкову частину.

"Натомість намагаємося встановити максимально ефективний вогневий контроль за логістичними маршрутами на цьому напрямку", - розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що "в будь-якому випадку, це накопичення їхніх ресурсів і це має значення, тому що вони звідти планують живити ті сили, які будуть застосовувати під час бойових зіткнень уздовж лінії фронту".

Як повідомлялося, в анексованому Криму армія РФ має установки, з яких запускає протикорабельні ракети "Онікс" по Україні.

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