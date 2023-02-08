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Росіяни майже місяць не використовували для атак дрони: у Повітряних силах розповіли чому

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Час на прочитання
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Росіяни майже місяць не використовували для атак дрони: у Повітряних силах розповіли чому

Фото: Associated Press

Востаннє окупанти використовували Shahed 16 січня.

Російські війська вже майже місяць не використовували іранські безпілотники Shahed для ударів по території України. Ймовірно, окупанти чекають на нову партію безпілотників, або ж притримують їх для нової атаки.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, у новорічну ніч росіяни випустили 45 дронів, у ніч проти 2 січня - 39, а 16 січня - 24.

"З цих трьох атак було збито всі сто відсотків дронів. Більше ворог їх не застосовував на жодному з напрямків. Це говорить про те, що росіяни приберегли якусь частину або очікують наступну партію", - каже Ігнат.

За його словами, українські військові мають інформацію, що агресорка РФ планує побудувати завод із виробництва дронів на своїй території десь у глибині країни.

"Росіяни хочуть налагодити виробництво іранських дронів, це ще одна загроза, адже уряди цих країн не відмовляються від своїх планів подальшої співпраці", - пояснив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, в українському ГУР повідомляли, що Росія найближчим часом отримає нову партію дронів від Ірану. Яка кількість, невідомо. Наразі РФ використала вже близько 660 безпілотників. За контрактом з Тегераном, передбачено 1 750 одиниць.  

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1843
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