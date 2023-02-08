Росіяни майже місяць не використовували для атак дрони: у Повітряних силах розповіли чому

Російські війська вже майже місяць не використовували іранські безпілотники Shahed для ударів по території України. Ймовірно, окупанти чекають на нову партію безпілотників, або ж притримують їх для нової атаки.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, у новорічну ніч росіяни випустили 45 дронів, у ніч проти 2 січня - 39, а 16 січня - 24.

"З цих трьох атак було збито всі сто відсотків дронів. Більше ворог їх не застосовував на жодному з напрямків. Це говорить про те, що росіяни приберегли якусь частину або очікують наступну партію", - каже Ігнат.

За його словами, українські військові мають інформацію, що агресорка РФ планує побудувати завод із виробництва дронів на своїй території десь у глибині країни.

"Росіяни хочуть налагодити виробництво іранських дронів, це ще одна загроза, адже уряди цих країн не відмовляються від своїх планів подальшої співпраці", - пояснив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, в українському ГУР повідомляли, що Росія найближчим часом отримає нову партію дронів від Ірану. Яка кількість, невідомо. Наразі РФ використала вже близько 660 безпілотників. За контрактом з Тегераном, передбачено 1 750 одиниць.

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