Росіяни майже пів сотні разів обстріляли Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки

Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Російські загарбники продовжують тероризувати мирних жителів Херсонської області. За минулу добу росіяни 49 разів обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Безпосередньо по Херсону росіяни вдарили 13 разів. Ворог обстріляв житлові квартали міста. Зокрема, пошкоджено державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки містян.

"Минулої доби через російські обстріли 3 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", – додав Янушевич.

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Нагадаємо, 19 січня російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню центр Херсона. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталі. Пошкодження отримав один із будинків — вибуховою хвилею та уламками снарядів у будинку вибило вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

15 січня російська армія з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 90 разів обстріляла територію Херсонської області. Троє людей загинули, 14 — поранені.

У Херсоні знову гучно: ворог цілить по районах, куди раніше не влучали

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