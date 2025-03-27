Росіяни майже втричі збільшили кількість штурмів на Покровському напрямку: офіцер назвав мету ворога

Окупанти майже втричі збільшили кількість штурмів на Покровському напрямку. Йдеться про 87 атак за добу, це майже половина по всьому фронту.

Про це зазначає Сергій Цехоцький, офіцер ЗСУ.

Росіяни підтягнули резерви. Зараз вони дуже поспішають, тому відбуваються терористичні атаки на міста, цивільні об'єкти.

"Кидають усе, щоб отримати певні успіхи, розуміючи, що тягнути так довго вони не зможуть. Цифра ліквідованих окупантів наближається до мільйона. Путіну треба якість досягнення, щоб своєму електорату, путіністам, що цілі так званої "СВО" таки досягнуті", - вважає Цехоцький.

Передовсім йдеться про Донецьку та Луганську області. Офіцер додає: європейське суспільство вже зрозуміло, хто такий Путін, а диктатор усвідомлює, що час не на його боці.

Раніше йшлося про те, що на Покровському напрямку тривають важкі бої на всіх ділянках. Українські воїни за першої можливості намагаються контратакувати.

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