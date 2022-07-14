П’ятитонна ракета по ТЦ, розтрощені багатоповерхівки та вбиті цивільні: як "рускій мір" методично знищує Україну

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну не нехтують знищенням цивільних об’єктів інфраструктури. Через це в Україні гинуть сотні невинних громадян.

Росія продовжує цілеспрямовано знищувати Україну. За останній час армія країни-агресора завдала ударів по цивільним об’єктам Донеччини, Миколаївщини, Кременчуга, Одеси, Києва та Вінниці. Через що загинули сотні мирних мешканців.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про обстріли та наслідки знищення цивільної інфраструктури.

Також читайте Окупанти не заспокоюються на півдні: РФ обстріляла понад 20 сіл та завдала авіаудару

Ракетний обстріл столиці

26 червня російські окупанти випустили ракети по Шевченківському району Києва. Одна з них влучила в дев’ятиповерховий будинок. Під завалами опинилися люди, десятки мешканців евакуювали надзвичайники. Згодом під зруйнованими конструкціями багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка. Щонайменше двоє людей постраждали - їх доправили до лікарні.

Фото: соцмережі

Росіяни випустили 5-тонну ракету по ТЦ в Кременчугу

27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру “Амстор”. В момент вибуху в ньому перебували сотні мирних мешканців. Після того, як ракета влучила у ТЦ, сталася масштабна пожежа. В перші години трагедії площа займання склала понад 10 тисяч квадратних метрів.

Через ракетний удар була зруйнована вся конструкція торговельного центру. Такі наслідки принесла з собою 11-метрова ракета “Х-22”, запуск якої окупанти провели з бомбардувальника “Ту-22МЗ” - вилетів він з аеродрому “Шайковка” у Калузькій області РФ, а ракету випустили з повітряного простору Курської області.

Внаслідок влучення ракети загинули щонайменше 22 людини. Постраждали понад півсотні.

Влучили в багатоповерхівку у Миколаєві

Вранці 29 червня військові злочинці РФ випустили ракети по Миколаєву. Окупанти влучили в багатоповерхівку. Внаслідок чого сталося руйнування з третього по п’ятий поверх. Через обстріл загинули вісім людей, ще шестеро отримали травми.

Зруйнована база відпочинку та багатоповерхівка на Одещині

Вночі 1 липня росіяни випустили зі стратегічних бомбардувальників ракети по Одещині. Знову Х-22. Знову загинули десятки мирних мешканців. На цей раз ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок та базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

Внаслідок влучення ракети у багатоповерхівку загинули 16 людей, ще 10 мирних мешканців постраждали - серед них є діти. П’ять людей загинули під завалами бази відпочинку.

Знищення будинку в Часовому Яру

9 липня російські військови випустили ракети по житловому будинку в місті Часів Яр на Донеччині. Ворожі снаряди влучили у житловий багатоповерховий будинок. Під завалами опинилися десятки людей. Під час проведення першочергових робіт надзвичайники виявили тіла 48 мешканців, дев’ять людей вдалося врятувати.

Російські пропагандистські ЗМІ в той час повідомляли, що начебто під час влучення ракети знищили “понад триста націоналістів”.

Фото: МВС

Зруйнована центральна частина Вінниці

14 липня російська ракета прилетіла в центральну частину Вінниці. Після “прильоту” сталося загоряння багатьох автівок, розташованих на автостоянці поряд з місцем влучання ворожого снаряду.

Внаслідок ракетної атаки загинули 23 людини, зокрема - троє дитей, у важкому стані перебувають 34 людини. Триває пошук 42 мирних мешканців.

Нагадаємо, що Олена Зеленська прокоментувала обстріл росіянами Вінниці та обурилася цензурую в Facebook.

Читайте також: