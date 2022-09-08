Росіяни місяцями утримують у катівнях мешканців Каховської громади: у міськраді зробили заяву

Російські окупанти викрали та утримують у підвалах 7 мешканців Каховської громади Херсонської області.
Військові злочинці РФ захопили зокрема секретарку Каховської міської ради Ірину Гончарову.
Про це повідомляють у Каховській міській територіальній громаді.
"Ви всі є свідками масових злочинів російських окупантів на нашій землі. Щодня вони вриваються до наших осель, вчиняють мародерства, забирають наших батьків, чоловіків, синів, навіть жінок. Катують, тримають тижнями у підвалі, принижують. Не всі виходять звідти живими. не мовчіть!", - наголошують у міськраді.
За наявною інформацією, наразі підвалах і катівнях окупаційної влади перебуває семеро мешканців Каховської громади.
- Чистяков Олександр – від 10.08
- Панчук Валерій – від 22.08
- Середин Володимир – від 25.08
- Міхович Андрій – від 25.08
- Панчук Юрій - від 28.08
- Сєров Віталій – від 31.08
- Гончарова Ірина – від 06.09
- Ступін Володимир – від 06.09
Нагадаємо, каховський журналіст, який перебував у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів.
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