Росіяни мітингують проти "спецоперації" Росії в Україні: серед затриманих мопс, велосипед та двоє дітей (фото, відео)

Росіяни мітингують проти "спецоперації" Росії в Україні: серед затриманих мопс, велосипед та двоє дітей (фото, відео)

Поліція затримує мітингуючих, пакує в автозаки та доправляє до відділків.

У низці російських міст у неділю, 6 березня, від ранку тривають мітинги проти війни Росії в Україні. Росіяни сотнями виходять на площі та вулиці міст, фіксують також і поодинокі пікети.

Так, у Новосибірську на площі Леніна зібралося близько 100 людей без гасел, пише Тайга.інфо. Поліція почала оточувати мітингувальників. У новосибірському відділі поліції "Центральний" опинилися двоє дітей. Туди раніше доправили їхніх батьків.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

Також разом із мешканцем затримали і велосипед.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

Крім того, до поліцейського відділку потрапив мопс.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

За останніми даними, у Новосибірську затримано 96 людей.

За даними "Іркутського інсайдера", в акції в Іркутську взяли участь сотні людей. Дехто пішов на одиночні пікети. Наразі відомо про 18 затриманих, яких доставили до відділу поліції.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

В Омську на акції затримано понад 10 людей, передає «Омське громадянське суспільство» у телеграмі.

Повідомляється про кілька сотень учасників. «Колонна протестувальників розділилася на кілька. Частина з них, приблизно 100-200 осіб, була заблокована поліцією», — зазначили активісти.

Фото: t. me/omsk_go

У Томську люди вийшли на акцію на Ново-Соборній площі, а також могли провести ходу вулицями міста. На площі було затримано близько 20 людей, пише TOMSKPOLIT. Учасники ходу змогли дістатися будівлі обласної адміністрації.

Фото: ТАЙГА.ИНФО

Також про затримання повідомляється у Красноярську.

"Поліція оточила мітингувальників у кільце і виводить по одному в автозак, повідомляють очевидці", - передає НГС24.

У Читі площу Леніна перекрили поліцейські. Людей пускають туди за паспортами, передає Чита.ру.

«Повсюди поліцейські для входу переписують собі ім'я та дату народження. Люди обурені, з усіх боків закрито, оминати багато», - розповів співрозмовник видання.

Як повідомлялось, у Москві затримали дітей за протест проти війни в Україні. Трьох малих і двох мам посадили до автозаку і відвезли до відділку. Діти тримали плакати "Нет войне", які намалювали власноруч.