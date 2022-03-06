Росіяни мітингують проти "спецоперації" Росії в Україні: серед затриманих мопс, велосипед та двоє дітей (фото, відео)

Поліція затримує мітингуючих, пакує в автозаки та доправляє до відділків.
У низці російських міст у неділю, 6 березня, від ранку тривають мітинги проти війни Росії в Україні. Росіяни сотнями виходять на площі та вулиці міст, фіксують також і поодинокі пікети.
Так, у Новосибірську на площі Леніна зібралося близько 100 людей без гасел, пише Тайга.інфо. Поліція почала оточувати мітингувальників. У новосибірському відділі поліції "Центральний" опинилися двоє дітей. Туди раніше доправили їхніх батьків.
Також разом із мешканцем затримали і велосипед.
Крім того, до поліцейського відділку потрапив мопс.
За останніми даними, у Новосибірську затримано 96 людей.
Как проходили задержания в Новосибирскеhttps://t.co/6Ds6ZuUhnb pic.twitter.com/iLOgA80jUx— Тайга.инфо (@taygainfo) March 6, 2022
За даними "Іркутського інсайдера", в акції в Іркутську взяли участь сотні людей. Дехто пішов на одиночні пікети. Наразі відомо про 18 затриманих, яких доставили до відділу поліції.
В Омську на акції затримано понад 10 людей, передає «Омське громадянське суспільство» у телеграмі.
Повідомляється про кілька сотень учасників. «Колонна протестувальників розділилася на кілька. Частина з них, приблизно 100-200 осіб, була заблокована поліцією», — зазначили активісти.
У Томську люди вийшли на акцію на Ново-Соборній площі, а також могли провести ходу вулицями міста. На площі було затримано близько 20 людей, пише TOMSKPOLIT. Учасники ходу змогли дістатися будівлі обласної адміністрації.
Також про затримання повідомляється у Красноярську.
"Поліція оточила мітингувальників у кільце і виводить по одному в автозак, повідомляють очевидці", - передає НГС24.
У Читі площу Леніна перекрили поліцейські. Людей пускають туди за паспортами, передає Чита.ру.
«Повсюди поліцейські для входу переписують собі ім'я та дату народження. Люди обурені, з усіх боків закрито, оминати багато», - розповів співрозмовник видання.
Як повідомлялось, у Москві затримали дітей за протест проти війни в Україні. Трьох малих і двох мам посадили до автозаку і відвезли до відділку. Діти тримали плакати "Нет войне", які намалювали власноруч.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.