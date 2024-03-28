Росіяни модернізують авіабомби: Гуменюк розповіла деталі

Армія агресорки Росії має в арсеналі велику кількість авіаційних бомб, якими атакує Україну. Що більше - росіяни модернізують їх. Втім, таке озброєння окупанти використовують не на всіх напрямках фронту.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Вони продовжують модернізацію, зокрема, авіабомб зі звичайних до рівня керованих. Вони споряджуються "крильцями" і набувають збільшеної летючості. Така керована авіабомба здатна долати 60-70 кілометрів", - повідомила вона.

Наразі півдні України військові РФ мають проблеми з застосуванням авіації, бояться підлітати близько. Саме тому таку авіацію ворог застосовую у Донецькій, Харківській та Сумській області.

"Отже, цей напрямок для них проблематичний і тут окупанти воліють використовувати тактичну авіацію з використанням ракет К-31, Х-35, Х-59", - пояснила Гуменюк.

Як повідомлялося, напередодні, 27 березня, для удару по Харкову РФ застосувала новий смертоносний боєприпас. Це УМПБ Д-30 СН, виготовлений на базі ФАБ-250.

Під час цієї атаки окупанти вдарили по житловому мікрорайону Харкова - завдали двох ударів по Шевченківському району. Пошкоджено багатоквартирні будинки та дитсадок.

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