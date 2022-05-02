Росіяни можуть активізувати війська невизнаного Придністров'я: Данілов пояснив, як це може змінити фронт

Росіяни можуть активізувати війська невизнаного Придністров'я: Данілов пояснив, як це може змінити фронт

За словами секретаря РНБО, на сьогодні багато країн хочуть вирішити свої питання за рахунок України.

Росіяни можуть активізувати війська невизнаного Придністров'я. Фронт це не змінить. Але додаткова напруга, якщо там з'явиться велика кількість російських військ, може відбутися.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "Право на владу".

"Наші військові це питання тримають на контролі. Питання взагалі Придністров'я і всіх гарячих точок, які зробила Російська Федерація за роки свого існування сучасної історії, вони всі перебувають на контролі. Я вже казав, аби грузини почали принаймні голосно говорити, що та територія, яку 2008 року в них забрала РФ через війну, для нас би це була допомога. Якщо би молдовани казали з Придністров'ям, що давайте якось будемо територію забирати собі, бо це їхня територія, для нас це була б допомога", - зазначив він.

За словами Данілова, на сьогодні багато країн хочуть вирішити свої питання за рахунок України.

"На сьогодні дуже багато країн, які хочуть за наш рахунок вирішити свої питання. Після того, як РФ піде нанівець, вони повернуть свої території. Але за рахунок нашої крові, на жаль, наших військових, наших дітей. Це не зовсім коректно. Вони б мали в цьому брати участь", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗС України розповіли, Росія не полишає спроб вийти на кордони Херсонської області.

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