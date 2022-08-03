Росіяни можуть атакувати Авдіївку з території окупованої Донецької області - ISW

Російські окупаційні війська, ймовірно, вирішили атакувати Авдіївку в лоба з території окупованої Донецької області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що загарбники не будуть чекати, доки українські сили відійдуть зі своїх підготовлених оборонних позицій внаслідок російських операцій з охоплення на північний схід від населеного пункту.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Фахівці наголошують, що під повідомленням Генштабу про частковий успіх окупантів у цьому районі, ймовірно, мають на увазі витіснення ЗСУ з району Бутівської шахти на південний захід від Авдіївки.

"Українські сили утримують позиції навколо вентиляційного стовбура шахти "Бутівка" від 2015-го і описують це розташування як найближчу українську позицію до міста Донецька та ключовий форпост для оборони Авдіївки", - йдеться у звіті ISW.

Найближчим часом росіяни також спробують захопити трасу, що сполучає Піски та Авдіївку, вважають аналітики. Зазначається, що спробиштурмувати Авдіївку для Росії раніше не давали істотного прогресу.

Фото: ISW.

До слова, російські війська раніше намагалися прорватися через північно-східну околицю Авдіївки, але протягом місяців не досягли значних успіхів.

Нагадаємо, розпочалася 161 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються витіснити ЗСУ на Бахмутському напрямку та прорватися на Авдіївському. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на 3 серпня.

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