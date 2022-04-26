Росіяни можуть атакувати Запоріжжя із півдня - розвідка Великої Британії

Російські війська намагаються оточити українські сили на сході України.

Війська Росії намагаються оточити міцно захищені українські позиції на сході України, тривають важкі бої на південь від Ізюму. Є імовірність атаки Росії на Запоріжжя, тому українська війська готують оборону.

Про це повідомляє британська розвідка.

Місто Кремінна Луганської області вже захоплено росіянами, а на південь від Ізюма Харківської області тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися до Слов’янська і Краматорська Донецької області з півночі та сходу.

"Російські війська, ймовірно, намагаються оточити сильно укріплені українські позиції на сході України", – йдеться у повідомленні.

Британські розвідники зазначають, що українські війська займають оборону в Запоріжжі, готуючись до потенційного нападу РФ з півдня.

Нагадаємо, над Запорізькою АЕС пролетіли дві крилаті ракети.

Як повідомлялося, Сумщину чотири рази обстріляли з території Росії.

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