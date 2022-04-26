Росіяни можуть атакувати Запоріжжя із півдня - розвідка Великої Британії

Російські війська намагаються оточити українські сили на сході України.
Війська Росії намагаються оточити міцно захищені українські позиції на сході України, тривають важкі бої на південь від Ізюму. Є імовірність атаки Росії на Запоріжжя, тому українська війська готують оборону.
Про це повідомляє британська розвідка.
Місто Кремінна Луганської області вже захоплено росіянами, а на південь від Ізюма Харківської області тривають запеклі бої, оскільки російські війська намагаються просунутися до Слов’янська і Краматорська Донецької області з півночі та сходу.
"Російські війська, ймовірно, намагаються оточити сильно укріплені українські позиції на сході України", – йдеться у повідомленні.
Британські розвідники зазначають, що українські війська займають оборону в Запоріжжі, готуючись до потенційного нападу РФ з півдня.
Нагадаємо, над Запорізькою АЕС пролетіли дві крилаті ракети.
Як повідомлялося, Сумщину чотири рази обстріляли з території Росії.
Читайте також:
- Окупанти обстрілюють Луганщину: в районі Рубіжного тривають бойові дії
- Українcькі бійці ліквідували під Попасною озброєних до зубів "вагнерівців" (фото)
- Окупанти намагаються взяти Попасну та Мар'їнку: оперативна ситуація на Донеччині станом на 26 квітня