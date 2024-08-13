Росія, ймовірно, готує у Курській області провокацію з жертвами серед цивільних.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"Пропаганда РФ почала активно продукувати фейки щодо нібито планів Сил оборони України використати заборонене озброєння", – йдеться у повідомленні.

За словами керівника ЦПД, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка, подібна активність російських пропагандистів може свідчити російські спецслужби планують вчинити смертельні провокації з метою дискредитації ЗСУ та звинувачення України у порушенні міжнародного законодавства.

"Росіяни можуть готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь вони поширюють саме зараз", – заявив Андрій Коваленко.

Він підкреслив, що Україна не використовує забороненого озброєння, діє цивілізовано, та захищає цивільних мешканців Курської області від російських обстрілів.

"Утім, Росії потрібні жертви з-поміж їхніх цивільних, щоб звинуватити Україну. Тому вони готові вбити власних людей, як це вже робила ФСБ руками ІДІЛ в "Крокус Сіті Холл"", – зауважив керівник ЦПД.

За інформацією центра, роспропаганда традиційно використовує фейки про нібито "злочини" українських військових, оскільки реальних фактів і доказів насильства не існує. Зокрема зараз розганяється історія про буцімто розстріляну вагітну жінку, аналогічно байкам, які росіяни розповсюджували у 2014 році на початку вторгнення в Донецьку та Луганську області.

"Зараз Росія залучає креативні агентства та театральні студії, які фінансуються по закритих статтях міноборони РФ для виробництва контенту з нібито окупованих Україною територій", – наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, бої в Курській області тривають і зараз точаться на околиці райцентру Коренево. Аналітик BILD з'ясував, до яких сіл в Курській області дійшли ЗСУ.

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