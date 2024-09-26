Росіяни можуть наступати на ще одну область України: військовий експерт про небезпечну ситуацію на фронті

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що після окупації Вугледару росіяни можуть почати наступ на Запорізьку область.

Про це він сказав в етері телеканалу "Київ 24".

Снєгирьов вважає, що окупація Вугледару вкрай невигідна Україні, адже після цього окупанти можуть почати наступ на Запорізьку область.

"Вугледар розглядався, як один із платцдармів українського контрнаступу, зокрема і на Приазов'я. Це будуть серйозні втрати для України. Я не виключаю подальшого наступу, зокрема і у Запорізькій області. Подивіться на інтенсивність обстрілів самого Запоріжжя за останні 2-3 доби. Тобто окупанти після Вугледару вирішуватимуть питання щодо встановлення повного контролю над Запорізькою областю", - сказав він.

Нагадаємо, військові 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ заявили, що продовжують тримати оборону у Вугледарі. Таким чином бійці спростували інформацію про вихід з міста.

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