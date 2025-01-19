Росіяни можуть окупувати важливий населений пункт на заході Донеччини: карта ISW

Окупація можлива за умови, що російські війська збережуть нинішні темпи просування в цьому районі.

Російські війська можуть окупувати населений пункт на Новопавлівському напрямку. Армія РФ нещодавно просунулася до східної частини Великої Новосілки, і, ймовірно, захопить населений пункт найближчими тижнями.

Про це повідомляє ISW.

Деталі

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід до цвинтаря у східній частині Великої Новосілки. Нещодавні російські наступи на схід від Великої Новосілки та недавнє російське захоплення Времівки (на південь від Великої Новосілки) вказують на те, що українські війська, ймовірно, більше не утримують позиції на південь від Великої Новосілки.

"Російські війська нещодавно фізично перекрили всі наземні лінії зв'язку України (GLOCs) у Велику Новосілку в рамках російських зусиль, що продовжуються, з ускладнення української логістики в поселенні і змусити українські війська піти з поселення в найближчому майбутньому. Вони, ймовірно, захоплять Велику Новосілку протягом найближчих тижнів або місяців", - йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики вважають що російські наступи, найімовірніше, залишатимуться повільними. Річ у тім, що Велика Новосілка розташована поруч із кількома річками, що може ускладнити російське пересування. Раніше окупанти відчували труднощі з переправами через річки, а тактичні особливості місцевості, що забезпечують достатнє укриття чи маскування, мабуть, ускладнять можливість російських військ використовувати захоплення Великої Новосілки задля досягнення оперативно важливих успіхів у заході Донецької области.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники просунулися в районі кількох населених пунктів на Донеччини.

Читайте також: