Військовий експерт назвав ціль Росії на Курахівському напрямку

Противник просувається не лише на території Курахівської ТЕС, а й на території трубного заводу.

Про це повідомив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю виданню Еспресо.

"На жаль, є тактичні успіхи окупантів. Наразі основний акцент боїв на Курахівському напрямку буде зміщено до населеного пункту Дачне. Це стратегічний населений пункт як для Сил оборони України, так і відповідно окупантів. Мовиться про те, що цей населений пункт прикриває фактично трасу Курахове - Запоріжжя. Основна логістична складова Сил оборони України. Тому і всі наміри окупантів відповідно закцентовані чи то на безпосередньому встановленні контролю, чи то вогневому контролі над цією локацією" - зазначив експерт.

Він також зауважив, що після активної фази боїв на Курахівському напрямку підрозділи ворога, ймовірно, будуть перекинуті на Покровський напрямок.

"Якщо говорити про взагалі Курахівський напрямок, то можемо констатувати, що після активної фази бойових дій на цьому напрямку відповідно підрозділи сил окупаційної армії будуть перекинуті на Покровський напрямок. Не випадково після захоплення населеного пункту Шевченко це один з флангів Покровського напрямку. Окупанти будуть намагатися розвивати тактичні успіхи вже безпосередньо в напрямку Покровська. Від Шевченка до Покровська відстань до двох кілометрів. Якщо говорити загалом про ситуацію на Покровському напрямку, то відповідно після захоплення не тільки Шевченка, але і Українська окупанти мають на меті флангове охоплення позицій Сил оборони України, зосереджених в Покровській агломерації. Це відповідно і Мирноград, і Покровськ, і далі оперативні тили", - наголошує Снєгирьов.

Він зазначив, що зараз фіксується просування окупантів у районі населених пунктів Солоне та Воздвиженка.

"Наразі є просування окупантів в районі населеного пункту Солоне, і є інформація про просування окупантів в районі населеного пункту Воздвиженка. А це вже досить небезпечний сценарій для Сил оборони України. Але як і на Курахівському, так і на Покровському напрямку основні бої будуть розгортатися за локації. На Покровському напрямку - це траса Покровськ - Павлоград. Але варто говорити про те, які настрої панують в українських ЗМІ. До адмінкордонів Дніпропетровської області залишилося вже 8 кілометрів. Ці 8 кілометрів ще треба подолати, бо Покровськ - це велике промислове місто з розвиненою промисловою інфраструктурою, і так званою промкою. Крім того, там йдеться про підготовку як безпосередньо міста, так і про інженерно-фортифікаційні споруди навколо міста, до самого міста приблизно до двох кілометрів", - додав експерт.

Нагадаємо, військовий розповів, що відбувається у Покровську та чому ворог гальмує наступ.

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