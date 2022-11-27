Росіяни можуть покинути Запорізьку АЕС: президент "Енергоатома" назвав ознаки цього

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що зараз є ознаки того, що росіяни готуються покинути Запорізьку АЕС, яку вони захопили та погрожують ядерним тероризмом.

Про це він сказав 27 листопада в етері телемарафону.

Котін зазначив, що "Енергоатом" спостерігає за ситуацією довкола окупованої АЕС і зараз є ознаки того, що вони ймовірно готуються покинути наш атомний об'єкт.

"По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти", - зазначив Котін.

Президент "Енергоатому" зазначив, що це не означає, що РФ може вже скоро вийти з нашої АЕС, проте є ознаки того, що вони готуються це зробити. Він додав, що Росія могла замінувати Запорізьку АЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські терористи ще на початку повномасштабної війни проти України захопили найбільшу АЕС у Європі - Запорізьку АЕС. Вони регулярно обстрілюють нашу атомну станцію, погрожуючи світу ядерною катастрофою.

Відомо, що 23 листопада генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з генеральним директором "Росатому" Олексієм Ліхачовим у Стамбулі. Вони обговорили питання створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Денис Шмигаль розповів, що Бельгія допомагатиме Україні в питанні демілітаризації Запорізької АЕС.

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