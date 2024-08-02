Росіяни можуть "привітати" з днем ВДВ: жителів Херсонщини закликали не виходити на вулицю

В ОВА попередили, що під час атаки з артилерії повітряна тривога не вмикається, адже це миттєві обстріли.

Російські війська 2 серпня святкуватимуть свій день ВДВ, тож на Херсонщині можливі обстріли. Влада області закликала людей бути особливо обережними цього дня.

Про це начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив у ефірі телемарафону.

Толоконніков порадив жителям Херсонщини не виходити 2 серпня на вулицю через загрозу обстрілів з боку російських військ.

"Вони можуть до цього свята присвятити і обстріли, і бачимо також рух техніки. Краще перестрахуватися людям і не виходити надвір. І, звичайно, прислухатися до вибухів з Лівого берега, "виходів", щоб розуміти, що треба перейти в підвал", – розповів представник ОВА.

Він наголосив, що під час атаки з артилерії повітряна тривога не вмикається, адже це миттєві обстріли.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 2 серпня росіяни можуть "святувати" день ВДВ масованими обстрілами!

Нагадаємо, напередодні очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попередив, що 2 серпня росіяни святкуватимуть день ВДВ, тож є ймовірність масованих обстрілів населених пунктів уздовж річки Дніпро, зокрема, Херсона.

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