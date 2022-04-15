Росіяни можуть ракетами обстріляти ОРДЛО: у РНБО повідомили про "методички" пропагандистів

Росіяни можуть ракетами обстріляти ОРДЛО: у РНБО повідомили про "методички" пропагандистів

Якщо РФ попереджає про провокації - значить вона їх готує.

Російські окупанти можуть ракетами вдарити по тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У РНБО відзначили, що російські окупанти працюють за старими методичками, які Україна вже добре вивчила. Зокрема, якщо повідомляється про "провокації зі сторони ЗСУ", це означає, що РФ готова вбивати мирних українців.

"Рашисти спочатку повідомляють, що Україна обстріляє територію з мирним населенням, а пізніше самі обстрілюють ці позиції, роблячи черговий інфопривід і виправдовуючи цим свої військові злочини. Зараз мережею поширюється фейкова інформація про те, що ЗСУ начебто збирають несанкціонований мітинг (санкціонованих в ОРДЛО немає) для подальшого обстрілу ракетою "Точка-У". Рашисти перестраховуються і заздалегідь готують населення до обстрілу зброєю, що за їхніми словами, є лише в Україні", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські злочинці не закликають людей залишатись вдома, а навпаки - лише попереджають їх про те, що готові вбивати цивільних.

Нагадаємо, російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню "Нової пошти" в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована, свідчать фото.

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