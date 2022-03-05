Росіяни можуть використати "тишу" у Маріуполі і Волновасі, щоб просунутися вперед: Верещук зробила заяву

Росіяни можуть використати "тишу" у Маріуполі і Волновасі, щоб просунутися вперед: Верещук зробила заяву

Верещук наголосила, що за евакуацією людей спостерігає увесь світ.

Збройні сили повідомляють, що росіяни, які напали на Україну в ніч проти 24 лютого, можуть використати режим "тиші", аби просуватися вперед.

Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Під час проведення режиму тиші наші військові повідомляють, що в районі заявленого маршруту російські військові використовують режим тиші і просуваються вперед. Я хочу звернутися до російської влади і сказати: Ми домовилися за посередництвом Червоного Хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде дотримано режим тиші. Там не має бути жодних просувань військ. Ми використовуємо такий канал, щоб евакуювати цивільних, жінок, дітей, а також довести гуманітарні вантажі для тих, хто залишився. Тому вкотре звертаюся до російської влади - припинити просування своїх військ, якщо це відбувається, зараз ми перевіряємо цю інформацію, і дати можливість спокійно провести евакуацію людей. За цим спостерігає увесь світ!", - сказала Верещук.

Нагадаємо, у Маріуполі 5 березня почалася евакуація мирного населення.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що евакуацію мешканців Волновахи та Маріуполя здійснюватимуть заздалегідь погодженими маршрутами. За її словами, із Маріуполя планується вивезти близько 200 тис. осіб, з Волновахи – понад 15 тисяч.

"Станом на зараз маршрути будуть відбуватися двома напрямками. Маріуполь-Нікольске-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя - це перший канал. Наступний маршрут: Волноваха-Валер’янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя", - уточнила Верещук.