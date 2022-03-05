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Росіяни можуть використати "тишу" у Маріуполі і Волновасі, щоб просунутися вперед: Верещук зробила заяву

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Росіяни можуть використати "тишу" у Маріуполі і Волновасі, щоб просунутися вперед: Верещук зробила заяву

Верещук наголосила, що за евакуацією людей спостерігає увесь світ.

Збройні сили повідомляють, що росіяни, які напали на Україну в ніч проти 24 лютого, можуть використати режим "тиші", аби просуватися вперед.

Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Під час проведення режиму тиші наші військові повідомляють, що в районі заявленого маршруту російські військові використовують режим тиші і просуваються вперед. Я хочу звернутися до російської влади і сказати: Ми домовилися за посередництвом Червоного Хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде дотримано режим тиші. Там не має бути жодних просувань військ. Ми використовуємо такий канал, щоб евакуювати цивільних, жінок, дітей, а також довести гуманітарні вантажі для тих, хто залишився. Тому вкотре звертаюся до російської влади - припинити просування своїх військ, якщо це відбувається, зараз ми перевіряємо цю інформацію, і дати можливість спокійно провести евакуацію людей. За цим спостерігає увесь світ!", - сказала Верещук.

Нагадаємо, у Маріуполі 5 березня почалася евакуація мирного населення.

 Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що евакуацію мешканців Волновахи та Маріуполя здійснюватимуть заздалегідь погодженими маршрутами. За її словами, із Маріуполя планується вивезти близько 200 тис. осіб, з Волновахи – понад 15 тисяч.

"Станом на зараз маршрути будуть відбуватися двома напрямками. Маріуполь-Нікольске-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя - це перший канал. Наступний маршрут: Волноваха-Валер’янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя", - уточнила Верещук.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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