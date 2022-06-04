Росіяни можуть встановити контроль над Луганською областю протягом двох тижнів - ISW

Росіяни можуть встановити контроль над Луганською областю протягом двох тижнів - ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Росія може встановити контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів.

Американці з посиланням на британську розвідку наголошують, окупантам країни-агресорки може вдатися захоплення регіону. Втім, вони зазнають значних втрат.

Про це пише американський Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російські сили на всіх інших напрямках перейшли до оборонних операцій, щоб зосередитися на захопленні Сєвєродонецька. Втім, Росії без поповнення живої сили та техніки не вдасться просунутися за межі Луганської області.

"Окупанти досягли незначних успіхів у східній частині Сєвєродонецька, але українські сили продовжують локалізовані контратаки в Сєвєродонецьку та його околицях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ISW із посиланням на російського мікроблогера повідомляють, що майже вся 35-та російська загальновійськова армія була знищена в Ізюмі через некомпетентних командирів.

Також повідомляється, що російські війська провели невдалі штурми на південний схід і південний захід від Ізюма та на захід від Лимана. Таким ином навряд чи зможуть здійснити значне просування до Слов’янська на Донеччині.

Американські дослідники наголошують на тому, що армія РФ не має належного медичного забезпечення. Відтак медики проводять надмірну кількість ампутацій кінцівок через відсутність медичного обладнання в Міноборони держави-терористки. Саме це сприяє деморалізації та збільшенню відмов російських військовослужбовців повертатися на передові позиції, вважають в ISW.

Як повідомлялося, наразі армія Російської Федерації за підтримки артилерії веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, що в Луганській області. Ворог посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.

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