Росіяни можуть вже найближчими днями захопити Лисичанськ - ISW

Росіяни можуть вже найближчими днями захопити Лисичанськ - ISW

Окупанти країни-агресорки Росії не припиняють намірів захопити Луганську область.

Російські війська можуть вже найближчими днями захопити місто Лисичанськ. Втім, загарбникам не вистачає сил для успіху в боях зі ЗСУ.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ( ISW ).

"Російські війська продовжували завойовувати південь від Лисичанська і, ймовірно, досягнуть міста найближчими днями, хоча навряд чи вони швидко захоплять район Сєвєродонецьк-Лисичанська", - наголошують у звіті фахівці.

Зазначається, що росіяни продовжили просування на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець, а також досягли успіхів на південь від міста. Загарбники зміцнюють свої позиції в Тошківці, Устинівці, Підлісному і Білій Горі.

Аналітики наголошують, що системи протиповітряної оборони Російської Федерації на сході України заважають роботі українських безпілотників. Саме тому Збройні сили скоротили повітряні операції.

Фото: ISW.

Водночас українська армія залишається активною в інших районах. Приміром, ЗСУ завдали кілька успішних ударів по ворогу в Херсонській області.

Крім того, "російським військам не вистачає чисельності і сили для успіху в боях в Україні", а командування продовжує примусову мобілізацію, яка негативно впливає на моральний дух і дисципліну мобілізованих.

Нагадаємо, розпочалася 120 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках. Детальніше про ситуацію на фронт - у ранковому зведенні Генштабу станом на 23 червня.

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