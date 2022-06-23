Росіяни можуть вже найближчими днями захопити Лисичанськ - ISW

Окупанти країни-агресорки Росії не припиняють намірів захопити Луганську область.
Російські війська можуть вже найближчими днями захопити місто Лисичанськ. Втім, загарбникам не вистачає сил для успіху в боях зі ЗСУ.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
"Російські війська продовжували завойовувати південь від Лисичанська і, ймовірно, досягнуть міста найближчими днями, хоча навряд чи вони швидко захоплять район Сєвєродонецьк-Лисичанська", - наголошують у звіті фахівці.
Зазначається, що росіяни продовжили просування на північ до Лисичанська вздовж західного берега річки Сіверський Донець, а також досягли успіхів на південь від міста. Загарбники зміцнюють свої позиції в Тошківці, Устинівці, Підлісному і Білій Горі.
Аналітики наголошують, що системи протиповітряної оборони Російської Федерації на сході України заважають роботі українських безпілотників. Саме тому Збройні сили скоротили повітряні операції.
Водночас українська армія залишається активною в інших районах. Приміром, ЗСУ завдали кілька успішних ударів по ворогу в Херсонській області.
Крім того, "російським військам не вистачає чисельності і сили для успіху в боях в Україні", а командування продовжує примусову мобілізацію, яка негативно впливає на моральний дух і дисципліну мобілізованих.
Нагадаємо, розпочалася 120 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках. Детальніше про ситуацію на фронт - у ранковому зведенні Генштабу станом на 23 червня.
Читайте також:
- Окупанти намагаються відновити наступ в напрямку Ізюм-Барвінкове-Слов'янськ - Генштаб
- Під відкритим вогнем ствольної артилерії і авіації українські військові просуваються на Херсонщині - експерт
- Окупанти зносять будинки і виганяють людей жити на вулиці: яка ситуація в Маріуполі 23 червня