Росіяни можуть захопити Авдіївку найближчими тижнями – BILD (мапа)

Окупаційні війська Росії успішно просуваються в Авдіївці на Донеччині за двома напрямками – на південному сході та в центрі міста.

Як повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, росіяни можуть захопити місто найближчими днями або тижнями.

"Становище стає критичним для українських захисників. Особливо небезпечною є ситуація в центрі, де ЗС РФ залишилося близько 200 метрів до одного з останніх шляхів постачання ЗСУ (виділені зеленим - ред.). Є ще одна дорога на південь, але й там російські позиції перебувають за сотні метрів, на підступах до села Сєвєрне. Якщо ці шляхи переріжуть, місто буде оточене і впаде. Поки що це не так, але деякі виходять з того, що до цього залишилися дні або максимум тижня", - заявив Рьопке.

Наступ військ РФ на Авдіївку / Фото: BILD

За підрахунками аналітика, ширина коридору, що залишається у ЗСУ між позиціями ЗС РФ зменшилася до 4,85 км.

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Незважаючи на погіршення ситуації, командування ЗСУ не збирається залишати місто, тому воно "повторює долю Бахмута".

"ЗС РФ успішно наступають завдяки перевзіі над ЗСУ в артилерії. Нині вона становить приблизно 5:1. Росія активно використовує артилерію калібру 152 і 122 мм, РСЗВ "Град" та міномети. Російська перевага відчутна і в повітрі. З літаків скидають важкі фугасні авіаційні бомби ФАБ-500, ФАБ-1000 та ФАБ-1500. Україна не має засобів ППО для відбиття цих ударів. ВСУ не вистачає і солдатів, тому часто проти груп російської піхоти, що наступають, діють самі безпілотники", - додав експерт.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, російські військові нещодавно просунулися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського. Позиційні бої тривали в районі Новокалинового, Новобахмутівки, у самій Авдіївці, біля Тоненького, Сєверного, Первомайського і Невельського.

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