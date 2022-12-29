Росіяни можуть запустити по Україні понад 100 ракет: військовий експерт про майбутні обстріли

Противник випускає все що можна, і звідки можна.

Ворог зі стратегічних бомбардувальників та інших засобів може запустити по Україні понад 100 ракет.

Про це сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт зазначив, що поки окупанти мають хоч якийсь запас ракет, обстріли України триватимуть. За його словами, через ненависть та агресію, що культивує Кремль, окупанти готові знищувати українців усім, чим можна: "хоч палицями та камінням закидати, якщо ракети закінчаться".

"Я не маю сумнівів, що поки Росія на складах має хоч кілька десятків ракет, вони не припинять обстріли території України. Я не маю сумніву, що російський президент Путін поставив усе на ставку того, щоб продовжувати війну задля збереження своєї влади. І він від цього не відступить, допоки його не зупинити всім цивілізованим світом”, — каже експерт.

Щоб поповнювати запаси, РФ потрібно виробляти більше ракет, зараз вони з цим не справляються. Російський ВПК заходить у стагнацію, зокрема через санкції, вважає Мусієнко.

Додамо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив: Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки.Наступний ракетний удар може бути більш масованим, ніж 29 грудня.

В Харківській області під час ракетних ударів росіян 29 грудня загинуло двоє людей. Є поранений.

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