Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона - ISW

Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона - ISW

Біля тимчасово окупованого Херсона окупанти можуть проводити атаки під чужим прапором, щоб завадити підтримці населення українських контрнаступних операцій.

Російські сили також демонтують бетонні іригаційні споруди на Херсонщині, щоб приховати важку артилерію від українських ударів.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

За інформацією ISW, армія РФ продовжує зміцнювати резервні позиції в Херсонській та Миколаївській областях, найімовірніше, це робиться у відповідь на контратаки українців.

Крім того, російські військові в Херсонській області розбирають бетонне укріплення іригаційних каналів, щоб облаштувати власні позиції та приховати артилерію від ударів Збройних сил України.

За думкою експертів, головною ціллю російських військ на південній осі залишається захист Херсонської та Запорізької областей від контратак ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на півдні України російські військові продовжують оборонятися, використовуючи укріплені позиції другого і третього рубежів оборони.

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