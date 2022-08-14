Росіяни можуть змінити пріоритети на Донбасі, щоб послабити тиск ЗСУ на півдні - ISW 

Окупанти можуть змінити пріоритети наступу на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу українських військових від контрнаступальних дій на півдні України.

Від 6 серпня окупанти проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

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Аналітики кажуть, що за останні час російські війська, начебто, скоротили свої наступальні дії на схід від міста Сіверськ, що у Бахмутському районі Донеччини.

Від 11 серпня російські війська збільшили кількість обмежених наземних атак у районі Сіверська. Ці атаки разом із продовженням наступів у напрямку Бахмута можуть бути спробою відтягнути українську техніку та особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ на північному сході Донецької області.

Аналітики ISW вважають, що таким чином окупанти можуть пробувати відвернути увагу України від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки і можуть створювати умови для переходу у контрнаступ.

Раніше військовий експерт Петро Черник зазначив, що все переходить до стадії затяжної війни.

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