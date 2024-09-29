Росіяни можуть значно збільшити дальність КАБів: Коваленко назвав міста, що опиняться під загрозою

Ворог може значно збільшити дальність КАБів, і тоді під загрозою опиняться не лише Запоріжжя, але й Полтава, Дніпро та Одеса.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Від часів СРСР у росіян, за словами Коваленка, залишилися десятки тисяч корегованих авіаційних бомб калібром 500 кг. На місяць вони можуть використовувати до 3 тис. КАБів. І цим бомбам неможливо якось протидіяти, оскільки на них неможливо навестись.

"Це не ракета, не дрон, вона не має за собою інверсійного сліду, для того, щоб на неї наводилась наприклад протиповітряна ракета", - пояснив він.

Експерт нагадав, що 2022 року було використано перший російський КАБ по Бахмуту. Тоді це була висота в 16 км, дальність 30 км. Зараз відстань польоту цих КАБів понад 80 км.

"Я не виключаю, що до кінця цього року може бути покращення характеристик УМПК до 100 кілометрів", - зазначає він.

Але якщо росіяни якимось чином зможуть встановити на авіаційну бомбу реактивний прискорювач, аналогічно французьким бомбам Haber або американським JDAM, то бомба одразу отримує дальність польоту більш ніж 150 кілометрів, наголошує Коваленко.

"Тому це вже загроза для Полтави, це загроза для Дніпра, навіть для Одеси", - підкреслює аналітик.

І при цьому усі можливості протидії при таких відстанях використання КАБів нівелюються, залишається лише єдиний метод боротьби – завдання ударів по носіях цих бомб.

Нагадаємо, раніше в Forbes заявляли, що Україна знайшла спосіб, як боротися із бомбардуваннями РФ.

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