Росіяни можуть знову активізуватися на осі Куп'янськ-Лиман у найближчі місяці — британська розвідка

Через успіхи українських військових на півдні та поблизу Бахмута, росіяни можуть знову спробувати повернути собі втрачену ініціативу на фронті.

Протягом наступних кількох місяців росіяни можуть знову збільшить інтенсивність наступів на Куп'янському та Лиманському напрямках в Україні.

Про це повідомляє розвідка Британії у щоденному зведенні 26 серпня.

"Існує реальна можливість того, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних дій на осі Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що український контрнаступ потіснив російські війська в Бахмуті та на півдні України. Незважаючи на це, кажуть у британській розвідці, західна група російських військ продовжила дрібномасштабні атаки на північному сході, на ділянці Куп'янськ-Лиман, і досягла "деяких обмежених локальних успіхів".

"Оскільки Україна продовжує поступово відвойовувати позиції на півдні, російська військова стратегія передбачає, що вона спробує повернути собі ініціативу, повернувшись до наступальних дій на оперативному рівні. Куп'янськ-Лиман є одним з потенційних напрямків для цього", - кажуть у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков розповів, яка наразі обстановка на Куп’янському та Бахмутському напрямках.

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