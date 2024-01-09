Росіяни на Авдіївському напрямку готують підступний план: Коваленко розповів важливі деталі

Російські окупанти у районі Авдіївки повернулися до застосування у штурмових діях переважно піхотної компоненти - так званих “ДНРівців”.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, у напрямку Красногорівка-Новобахмутівка ведуться штурмові дії ресурсом 132-ї ОМСБр 1 АК і лише частково вони мають підтримку 30-ї ОМСБр 2 ОВА.

З півдня:

Від Водяного на Першотравневе, від Пісок на Першотравневе – 9-а ОМСБр 1 АК.

Від Веселого на Авдіївку – 114-а ОМСБр 1 АК.

Від Досвідченого на Ластівчине - в основному 1-а ОМСБр 1 АК, хоча в цій зоні оперують так само 55-а та 74-а ОМСБр 41-й ОВА.

У районі промзони оперують підрозділи 1-ї ОМСБр 1 АК та ДРШБр "Ветерани", водночас “оперують” вони не дуже успішно.

“Ресурс регулярних підрозділів російські окупанти явно бережуть і накопичують, збільшуючи угруповання, зосереджений наступ на Авдіївку. Очевидно, що робиться це з метою підготовки потужнішої хвилі наступу на Авдіївку, щоб до так званих виборів президента Росії закрити питання щодо цієї локації та дати Путіну можливість із цією "перемогою" йти на вибори”, - розповів Олександр Коваленко.

Він також додав, що граничним значенням накопичення угруповання може бути показник в 60 тисяч окупантів, після чого і почнеться найвідчайдушніший наступ на Авдіївку.

“Але для накопичення такої кількості в районі Авдіївки командуванню окупантів потрібен мінімум місяць. Тобто основний ривок може розпочатися з другої половини лютого. Будь-які рухи раніше – надрив із втратами, компенсація яких займе ще час. Ну, а поки що готується такий сценарій, на забій відправляють "гордих" дамбасят”, - зазначив військовий оглядач.

Нагадаємо, що українські бійці знищили ворожу групу на Авдіївському напрямку.

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