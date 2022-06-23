Росіяни на Бахмутському напрямку гатять по позиціях української армії - Генштаб

Росіяни на Бахмутському напрямку гатять по позиціях української армії - Генштаб

Російські окупанти на Бахмутському напрямку обстріляли з артилерії позиції українських військових.

Гатили росіяни по восьми населенным пунктам. Армійська авіація також завдала удару поблизу Клинового.

Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як стало відомо, військові злочинці РФ намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське.

“Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина. Противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Путін готує Росію до загальної мобілізації шляхом терактів.

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