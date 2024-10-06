Росіяни на Донеччині втратили новітній дрон “Охотнік”: хто і чому збив повітряну ціль (відео)

Під час випробувань росіяни могли втратити контроль над цим літальним апаратом.
У суботу, 5 жовтня, біля міста Костянтинівки Донецької області упали уламки новітнього російського ударно-розвідувального дрона “Охотнік”.
Як свідчить опубліковане в Мережі відео, його збив російський же літак, хоча причини цього не зовсім зрозумілі.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі “24 каналу” зазначив, що російський пілот точно бачив і чітко розумів по чому стріляє.
“Скоріш за все, дрон випробовували. За заявленими характеристиками його можна використовувати як великий потужний засіб радіоелектронної боротьби, для того, щоб подавлювати роботу ППО. Можливо, росіяни проводили експерименти”, – припустив експерт.
За його словами, під час випробувань росіяни могли втратити контроль над цим літальним апаратом, який летів в бік України. Його падіння могло призвести до того, що до рук українських спеціалістів потрапили б російській технології. Росіяни цього злякались і самі збили "Охотнік".
Шо відомо про дрон “Охотнік”
Важкий реактивний безпілотник С-70 "Охотник" може перебувати на висоті до 10 кілометрів і виконувати бойові завдання.
Технічне завдання на створення "Охотніка" дали ще у 2012 році. Росіяни хотіли створити щось схоже до американського MQ-9 Reaperа. Наприкінці січня 2024 року було повідомлення про те, що безпілотники закінчують фінальні випробування і скоро може розпочатися їхнє серійне виробництво.
“Чи розпочалося воно – достеменно невідомо, але говорилось про 3 – 5 прототипних одиниць. Дрон доволі потужний, принаймні за характеристиками, які анонсували. Він може практично добу перебувати у повітрі, нести бойове навантаження, скидати як плануючі авіабомби, так і некеровані авіабомби й ракети”, – розповів Олександр Мусієнко.
Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення, що українські Сили оборони збили російський літак на Донеччині, уламки якого упали біля Костянтинівки. Згодом OSINT-спеціалісти повідомили, що насправді упав новітній російський стелс-БпЛА "Охотнік", який проходив випробування.
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