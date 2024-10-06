Росіяни на Донеччині втратили новітній дрон “Охотнік”: хто і чому збив повітряну ціль (відео)

Під час випробувань росіяни могли втратити контроль над цим літальним апаратом.

У суботу, 5 жовтня, біля міста Костянтинівки Донецької області упали уламки новітнього російського ударно-розвідувального дрона “Охотнік”.

Як свідчить опубліковане в Мережі відео, його збив російський же літак, хоча причини цього не зовсім зрозумілі.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі “24 каналу” зазначив, що російський пілот точно бачив і чітко розумів по чому стріляє.

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“Скоріш за все, дрон випробовували. За заявленими характеристиками його можна використовувати як великий потужний засіб радіоелектронної боротьби, для того, щоб подавлювати роботу ППО. Можливо, росіяни проводили експерименти”, – припустив експерт.

За його словами, під час випробувань росіяни могли втратити контроль над цим літальним апаратом, який летів в бік України. Його падіння могло призвести до того, що до рук українських спеціалістів потрапили б російській технології. Росіяни цього злякались і самі збили "Охотнік".

Шо відомо про дрон “Охотнік”

Важкий реактивний безпілотник С-70 "Охотник" може перебувати на висоті до 10 кілометрів і виконувати бойові завдання.

Технічне завдання на створення "Охотніка" дали ще у 2012 році. Росіяни хотіли створити щось схоже до американського MQ-9 Reaperа. Наприкінці січня 2024 року було повідомлення про те, що безпілотники закінчують фінальні випробування і скоро може розпочатися їхнє серійне виробництво.

“Чи розпочалося воно – достеменно невідомо, але говорилось про 3 – 5 прототипних одиниць. Дрон доволі потужний, принаймні за характеристиками, які анонсували. Він може практично добу перебувати у повітрі, нести бойове навантаження, скидати як плануючі авіабомби, так і некеровані авіабомби й ракети”, – розповів Олександр Мусієнко.

У Донецькій області знищено російський безпілотник С-70 "Охотнік”

Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення, що українські Сили оборони збили російський літак на Донеччині, уламки якого упали біля Костянтинівки. Згодом OSINT-спеціалісти повідомили, що насправді упав новітній російський стелс-БпЛА "Охотнік", який проходив випробування.

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