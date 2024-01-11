Росіяни на фронті можуть відкрити ще один напрямок бойових дій — підполковник НГУ

Підполковник НГУ Михайло Крижанівський припускає, що росіяни можуть відкрити ще один напрямок бойових дій проти України.

Наступально-штурмові дії росіян будуть продовжуватися й будь-якої хвилини може відкритися новий напрямок бойових дій.

Про це Михайло Крижанівський, підполковник НГУ, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" розповів в ефірі "Еспресо".

"Очікувати, що РФ припинить наступальну кампанію у зимовий період не варто, зима ще триває. Судячи з ситуації, яка відбувається на фронті, можливо, відкриється якийсь новий напрямок, тому наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися. Потенціал ворог не втрачає", - сказав підполковник НГУ.

За його словами, нині ситуація на полі бою складна - росіяни не полишають спроб проводити наступально-штурмові дії на кількох напрямках по лінії бойового зіткнення.

"Тим більше, що через погодні умови погіршилася логістика з обох сторін, але попри це Сили оборони стійко тримають позиції та відбивають ворожі атаки з урахуванням переваги загарбників у боєприпасах та артилерії. Ситуація критична, але контрольована", - прокоментував Михайло Крижанівський.

Нагадаємо, раніше речник Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо розповів, що російські окупаційні війська продовжують наступати на Куп'янському напрямку, що в Харківській області. Втім, загарбники зазнають значних втрат у техніці та особовому складі.

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