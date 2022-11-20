Росіяни на Харківщині обстріляли житловий будинок: під завалами можуть бути люди

Російські терористи у неділю, 20 листопада, обстріляли житловий будинок у селищі Шевченкове Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Селище Шевченкове, Куп’янський район — росіяни знову обстріляли житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС", - повідомив Тимошенко.

Російські терористи продовжують обстрілювати житлові будинки та цивільну інфраструктуру

Російські терористи від початку повномасштабної війни Росії проти України обстрілюють житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Так, в ніч проти 17 листопада росіяни вкотре завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Вільнянщині. Там вони поцілили у житловий будинок, на місці трагедії загинуло 9 людей.

19 листопада окупанти обстріляли Краматорськ. Внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено 14 приватних будинків.

15 листопада російські терористи випустили по Україні орієнтовно сто ракет, більшість з них вдалось збити. Окупанти продовжують ракетний терор та визнають, що хочуть на зиму залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити ЗСУ капітулювати.

Читайте також: