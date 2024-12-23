Росіяни на Херсонщині імітують наступ: експерт про шанси окупантів форсувати річку

На думку експерта, росіяни мають близько 300 човнів, на яких можуть переправити не більше півтора батальйона тактичної групи. Однак навіть якщо їм вдасться висадитися, це не змінить ситуації на фронті.

Дії російських військових на Херсонському напрямку виглядають як відволікаючий маневр, а не реальна спроба створити плацдарм для наступу.

Таку думку висловив військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в ефірі “Київ24”.

“Шансів у росіян форсувати річку і зробити якийсь плацдарм практично немає, — зауважив Гетьман. — Але спроби будуть, ДРГ намагається заходити, збільшити кількість артилерійських обстрілів, по Херсону удари КАБами можна побачити. Це все є ознаками того, що там готуються наступальні дії”.

На думку експерта, росіяни мають близько 300 човнів, на яких можуть переправити не більше півтора батальйона тактичної групи. Однак навіть якщо їм вдасться висадитися, це не змінить ситуації на фронті.

“Є інформація про те, що багато відмов серед росіян іти на ці штурми, бо вони чудово розуміють, що шансів в них залишитись живими майже немає”, — зазначив Гетьман.

Він також наголосив, що Росія не має можливості суттєво збільшити кількість своїх військ на південному напрямку. Через значні втрати загальна чисельність особового складу РФ на фронті поступово зменшується.

“Вони почали активніше проводити штурмові дії. Ми досліджували, якщо армія РФ може долучити до своїх збройних сил безпосередньо на лінію фронту від 25 до 40 тисяч військовослужбовців щомісячно, то зараз ми нищимо більше, ніж максимальну кількість того, що вони можуть додати, тому баланс в будь-якому випадку від'ємний”, — підсумував майор запасу.

Раніше стало відомо, що готовність росіян до наступу на правобережжя Херсонщини навіть вища, ніж до операцій у Запоріжжі.