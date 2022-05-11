Росіяни на Київщині одночасно ґвалтували 16-річну вагітну та її 73-річну бабусю - Денісова

Росіяни на Київщині одночасно ґвалтували 16-річну вагітну та її 73-річну бабусю - Денісова

У Київській області російські окупанти одночасно ґвалтували 16-річну вагітну дівчину та її 73-річну бабусю.

Після цього дівчина втратила свою дитину. Жертвами окупантів стають також і чоловіки.

Про це в інтерв'ю Олесі Бацман розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Дінсова розповіла, що окупанти знущаються з дітей, літніх людей та навіть чоловіків. Зокрема, у Київській області загарбники зґвалтували 45-річного чоловіка, який вийшов з підвалу по воду і наткнувся там на росіян. Після цього вони жорстоко його били та кинули помирати. На щастя, потерпілий вижив та звернувся до правоохоронців.

Уповноважена зазначила, що багато випадків сексуального насильства залишаються невідомими, оскільки жертви не завжди готові розповідати про це.

Нагадаємо, у Харківській області окупанти не випускають людей на територію, підконтрольну Україні.

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