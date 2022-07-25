Росіяни на Краматорському напрямку намагалися просуватися до двох населених пунктів - Генштаб

Російські окупанти намагалися просуватися біля Спірного та Івано-Дарʼївки на Краматорському напрямку. Однак отримали жорстку відсіч від українських військових.

Росіяни на Краматорському напрямку намагалися просуватися до двох населених пунктів, проте отримали “на горіхи” від українських захисників.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

“На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Задіяв авіацію біля Григорівкаи і Серебрянки. Здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч та відійшов”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що у селищі Новоолексіївка окупанти третій день вантажать техніку, яка йде у бік Херсона.

Читайте також: