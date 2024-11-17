Росіяни на Куп’янському напрямку вийшли до річки Оскіл — британська розвідка

Російський наступ на південь від Куп’янська поступово розширюється.

За інформацією британської розвідки, російська окупаційна армія посилила наступ на Куп'янськ Харківської області, вийшовши до річки Оскіл на південь від міста. Тим самим окупанти розрізали логістичні лінії на східному березі річки.

Про це йдеться у повідомленні британського Міноборони.

"Російський наступ на південь від Куп’янська поступово розширюється, Росія намагається посилити тиск на українські сили в цьому районі", - наголошують у британській розвідці.

Саме тому ще минулого місяця українська влада видала наказ про евакуацію цивільного населення з Куп’янська та прилеглих районів.

За оцінками Куп’янської військової адміністрації, у районі Куп’янська залишилося 4000 цивільних. Довоєнне населення становило 27 тисяч осіб.

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У британській розвідці нагадали, що 13 листопада російські війська, ймовірно, спробували проникнути до Куп’янська з північного сходу. Український Генштаб повідомив про чотири хвилі російських атак поспіль.

"Куп'янськ є важливим транспортним вузлом і логістичним вузлом. Українці повернули Куп'янськ під свій контроль у вересні 2022 року", - йдеться у зведенні розвідки.

Нагадаємо, днями армії РФ вдалося на техніці дістатися до житлової забудови в Куп’янську Харківської області. Сприяв просуванню ворога туман. Втім, українським військовим вдалося вибити окупантів звідти.

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