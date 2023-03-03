Росіяни на Луганщині вимкнули банкомати, аби позбавити місцеве населення виплат — Генштаб

На Луганщині так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви.

Російські окупанти на Луганщині вимкнули банкомати і таким чином позбавили місцевих будь-яких соціальних виплат і пенсій.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У населених пунктах Сватівського району загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів. Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію, люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому намагання ЗСУ розвивати свої наступальні дії на Луганському напрямку поки що "застопорилося".

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