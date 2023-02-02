Росіяни на окремих напрямках готуються до наступу, ЗСУ відбили ворога біля Бахмута - Генштаб

Армія Російської Федерації активно веде розвідку. Окупанти на окремих напрямках готуються до наступу. Незважаючи на великі втрати, росіяни продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 лютого.

Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних, чотири з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також 4 авіаційних удари. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів загинули мирні люди.

Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні, наголошують у Генштабі.

Ситуація на напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Клюси і Єліне Чернігівської області; Муравейня, Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине - Сумської та Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Дворічна, Синьківка, Іванівка, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Новоєгорівка, Невське і Діброва на Луганщині та Терни і Серебрянка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Сєверне, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно п