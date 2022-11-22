Росіяни на окупованому Донбасі прикриваються студентами, як "живим щитом" - Генштаб

Загарбники розмістилися у приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти.

В захопленому місті Єнакієве, що на Донеччині, росіяни продовжують готувати примусово мобілізованих з території ОРДЛО до лав російських окупаційних військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 22 листопада.

Так званих інструкторів окупанти розмістили в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти. Таким чином, росіяни прикриваються студентами, як "живим щитом".

В окуповане Дебальцеве на Донеччині перекинули окремі підрозділи "вагнерівців" та "кадирівців".

Крім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі Молочанська Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

Мобілізація в Росії та на окупованих територіях

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни в тимчасово окупованому Криму продовжують приховану мобілізацію.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія планує ще дві хвилі мобілізації на зиму-весну. За його словами, Путін оголосить загальну мобілізацію у Росії в лютому 2023-го.

Водночас в РФ провели опитування, яке показало, що росіяни відчувають апатію, зокрема через мобілізацію. Матері і дружини російських мобілізованих вимагають відкритої зустрічі з Путіним.

Тим часом командування РФ намагається залякати "відмовників". Так, у Бєлгородській області поліція демонстративно здійснила публічний арешт двох військовослужбовців, які нібито відмовилися виконати “бойовий наказ”.

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