Росіяни на Південнобузькому напрямку масово гатять з артилерії по населених пунктах

Росіяни на Південнобузькому напрямку масово гатять з артилерії по населених пунктах

Росіяни на Південнобузькому напрямку продовжують обстріли в районах 21 населеного пункту.

Російські окупанти також завдавали авіаударів.

Про це повідомили в пресслужбі Генштаба ЗСУ.

“На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій.

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