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Росіяни на півдні наступали на два населені пункти і отримали квитки на "концерт Кобзона" - Генштаб

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Росіяни на півдні наступали на два населені пункти і отримали квитки на "концерт Кобзона" - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти на Запорізькому та Південнобузькому напрямках намагались наступати.

Проте загарбники отримали "квитки на концерт Кобзона" та відступили. 

Про це 25 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Запорізькому напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Оріхів, Гуляйпільське, Щербаки та Малі Щербаки. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні займаних позицій та вогневому ураженні наших підрозділів. Продовжив обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаудару неподалік Білої Криниці. Намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Благодатне, зазнав втрат та відійшов. Спроба наступу противника у районі Таврійського під вогнем наших воїнів захлинулася і окупанти відступили", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, окупанти здійснили невдалу спробу наступу на Харківському напрямку.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3832
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