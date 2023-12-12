Росіяни на півдні України формують нові штурмові підрозділи з офіцерів – Генштаб

До цих підрозділів набирають офіцерів, які не здатні командувати підлеглими, недисципліновані та мають слабку мотивацію.

Російська армія формує штурмові загони з офіцерів на півдні України – такий наказ видав генерал-полковник РФ Михайло Теплинський.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

Нові штурмові підрозділи росіян на півдні

"Командувач російських окупантів "Днєпр" генерал Теплинський видав наказ про формування штурмових підрозділів з числа офіцерського складу", – сказав речник українського Генштабу.

Він додав, що головними критеріями для відбору офіцерів до нових штурмових підрозділів є їхня нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація.

"Це такі собі ударні батальйони, за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття", – зазначив Ковальов.

Читайте провідні новини дня:

Він також повідомив, що загалом Теплинський, що командує угрупованням російських військ "Днєпр", не користується авторитетом серед військовослужбовців.

"Зокрема, його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу. Досить буденна і прозаїчна ситуація як для російських командувачів", – уточнив речник Генштабу ЗСУ.

До слова, станом на 9 грудня Росія втратила у війні проти України близько 3 278 офіцерів після початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також: