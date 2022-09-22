Росіяни на псевдореферендумах намагаються залучити до голосування дітей - СБУ

Російські окупанти мають на меті залучати дітей для голосування на псевдореферендумах.

Росіяни, які хочуть провести так звані “референдуми” на захоплених територіях, намагаються залучити до голосування дітей.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

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Як зазначається, окупанти планували залучити дітей до голосування на псевдореферендумі в так званій “ДНР”. Проте ці ідеї окупантів викрили СБУ. Відповідні документи перехопили українські спецпризначенці.

“Служба безпеки перехопила документи терористичної організації “днр”, які регламентують залучення неповнолітніх громадян до участі у фейковому референдумі рф на тимчасово окупованій території Донеччини. Загарбники сподіваються розширити “електоральну базу” для підтримки приєднання до рф частини сходу України і задіяти у псевдоголосуванні місцевих мешканців віком від 13 до 17 років”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що неповнолітніх повинні супроводжувати до “виборчих дільниць” батьки або представники “дитячих будинків”.

“А для “накрутки показників” планують залучати родини з Донецької області, які мають місцеву реєстрацію, але виїхали до рф. Відповідні зміни до “виборчого процесу” доручили внести так званій “центральной ізбіратєльной комісії днр”. СБУ ідентифікувала всіх організаторів, встановила їх місцезнаходження та задокументувала злочини” - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що росіяни не випускають чоловіків з окупованих територій у бік Запоріжжя.

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