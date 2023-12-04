Росіяни на "Шахеди" почали встановлювати термобаричні бойові частини: чому це дуже небезпечно для ЗСУ

Нові термобаричні бойові частини можуть вражати сотні квадратних чи кубічних метрів. Це значна загроза для ЗСУ.

РФ почала оснащувати літако-снаряди типу Shahed-136 новою бойовою частиною - термобаричною. Її вага становить цілих 40 кг.

Про це повідомляє Defence Express з посиланням на заяву фахівця у галузі зв’язку, РЕР та РЕБ Сергія Бескрестнова, відомого як Сергій "Флеш".

Термобарична бойова частина, яку ще неправильно називають "вакуумною бомбою", передовсім призначена для ураження закритих приміщень. Це абсолютно новий рівень загрози, кажуть експерти.

"Для розуміння небезпеки 40-кг термобаричного заряду: понад 10 разів менший 3-кг заряд реактивного вогнемета "Шмель" уражає об'єм у 80 кубічних метрів у замкненому просторі, або 50 квадратів на відкритій місцевості", - кажуть експерти.

Яка дія 40-кг термобаричної бойової частини для Shahed-136 - складне питання, бо багато чого залежить від її виду (однотактова чи двотактова) та компонентів, але у будь-якому випадку мова буде йти про можливість ураження вже сотень квадратних чи кубічних метрів.

Бо вага цієї термобаричної бойової частини може зрівнятися з важкою реактивною вогнеметною системою ТОС-1А "Солнцепек". Вага її бойової частини офіційно не оприлюднювалась, а неофіційні дають розкидання у межах від 30 до 90 кг (але існують декілька версій самих реактивних снарядів з масою від 173 до 217 кг).

Сергій "Флеш" каже, що такий заряд може уразити більшу частину території підстанції або складу, але справа в тому, що термобаричний боєприпас ефективний у замкнених приміщеннях, включно з житловими будинками через надлишковий тиск у фронті ударної хвилі.

"Під час детонації термобаричного боєприпасу однотактової дії під час його вибуху утворюється ударна хвиля, за якою починають рухатись елементи термобаричної суміші. Ця суміш взаємодіє з повітрям та сама з собою й утворюється "хмара" з температурою 2400-2600 °C, яка "живе" близько однієї секунди. Ця "хмара", на відміну від ударної хвилі від фугасного боеприпаса, "розтікаючись" заповнює весь об'єм. Тобто від неї неможливо сховатися за рогом. Окрім надвисокої температури під час вибуху утворюється потужна ударна хвиля, яка уражає легені, органи слуху тощо", - пояснюють у Defence Expres.

Водночас чи є цей боєприпас одноактним поки невідомо. Якщо йдеться про старіший двотактний тип, то спершу він розпилює рідину, що утворює газоповітряну суміш, а вже потім йде підрив цієї "хмари". Такий старий тип менш ефективний на відкритій місцевості та сильніше залежить від погодних умов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Петро Черник розповів, що є конкретні зразки озброєння, які можуть переламати перебіг російсько-української війни на користь ЗСУ. Йдеться про авіацію, зокрема винищувачі F-16, далекобійні ракети, важкі бомби, РЕБ тощо.

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