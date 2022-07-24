Росіяни на Слов’янському напрямку намагалися вести штурмові дії та обстрілювали райони восьми населених пунктів - Генштаб

Російські окупанти на Слов’янському напрямку обстрілювали райони восьми населених пунктів. Військові злочинці РФ намагалися вести штурмові дії.
Росіяни на Слов’янському напрямку намагалися вести штурмові дії та обстрілювали райони восьми населених пунктів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
“На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що ЗСУ контролюють всі мости на херсонському напрямку та шляхи підвезення боєприпасів ворога.
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