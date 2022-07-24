Росіяни на Слов’янському напрямку намагалися вести штурмові дії та обстрілювали райони восьми населених пунктів - Генштаб

Росіяни на Слов’янському напрямку намагалися вести штурмові дії та обстрілювали райони восьми населених пунктів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

“На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що ЗСУ контролюють всі мости на херсонському напрямку та шляхи підвезення боєприпасів ворога.

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