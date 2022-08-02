Росіяни на Слов’янському напрямку обстріляли з різного озброєння райони 10 населених пунктів - Генштаб

Окупанти на Слов’янському напрямку гатили зі ствольної та реактивної артилерії в районах 10 населених пунктів.

Росіяни на Слов’янському напрямку обстріляли з різного озброєння райони 10 населених пунктів. Також завдали авіаудару.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“На Слов’янському напрямку противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдав авіаудару біля Дібрівного. Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли”, — розповіли в Генштабі ЗСУ.

В свою чергу на Донецькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематично застосовують засоби вогневого ураження. Головна мета - скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

“На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького. Ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянки. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Кривої Луки. Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка. Отримав рішучу відсіч наших воїнів та відійшов. На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Ворог збільшив інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми”, - наголосили в Генштабі.

Російські війська також намагалися просуватися у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут, проте отримали на горіхи та з втратами відійшли.

У напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

“На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівка. Окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх”, - зазначили в штабі.

Нагадаємо, що ЗСУ можуть взяти в котел близько 20 тисяч російських окупантів.

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